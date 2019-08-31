Новую главу МОЗ уволят. Кто ее "сместит"?

Новую главу МОЗ заменят. Кто ее сместит?

Намедни Уляна Супрун заявила об отставке. Ее место заняла Зоряна Скалецкая (Черненко). Надолго ли? Как оказалось нет.

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Об этом в интервью Zik сообщил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Ситуация с госпожой Зоряной такова: она планировалась на первого заместителя министра здравоохранения. На министра планировался господин Радуцкий. Но ему нужно где-то три месяца для того, чтобы подготовиться, поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет заместителем министра", - заявил политик.

Отметим, что имя Радуцкого в качестве главы МОЗ называлось и ранее. Но со временем он пошел на попятную.

Сам бизнесмен так прокомментировал свое возможное назначение:

"Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского назначить меня министром здравоохранения", - заявил ранее владелец клиник "Борис".

Михаил Радуцкий

От своих слов он не отказался и после нашумевшего заявления Арахамии.

"Я не планирую быть министром через 3 месяца. Так, много моих коллег во фракции видят именно меня на этой должности. И именно это желание вчера Арахамия озвучил в эфире телеканала. Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте. Основа преобразований здесь", - написал политик в Facebook.

От себя же можем добавить, что политик принял верное решение. На данный момент его и так критикуют со всех сторон. И не случайно.