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Новую главу МОЗ уволят. Кто ее "сместит"?

12:30
Новую главу МОЗ заменят. Кто ее сместит? - фото 1
Новую главу МОЗ заменят. Кто ее сместит?

Намедни Уляна Супрун заявила об отставке. Ее место заняла Зоряна Скалецкая (Черненко). Надолго ли? Как оказалось нет.

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Об этом в интервью Zik сообщил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Ситуация с госпожой Зоряной такова: она планировалась на первого заместителя министра здравоохранения. На министра планировался господин Радуцкий. Но ему нужно где-то три месяца для того, чтобы подготовиться, поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет заместителем министра", - заявил политик.

Отметим, что имя Радуцкого в качестве главы МОЗ называлось и ранее. Но со временем он пошел на попятную.

Сам бизнесмен так прокомментировал свое возможное назначение:

"Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского назначить меня министром здравоохранения", - заявил ранее владелец клиник "Борис".

Новую главу МОЗ уволят. Кто ее 'сместит'? - фото 186888

Михаил Радуцкий

От своих слов он не отказался и после нашумевшего заявления Арахамии.

"Я не планирую быть министром через 3 месяца. Так, много моих коллег во фракции видят именно меня на этой должности. И именно это желание вчера Арахамия озвучил в эфире телеканала. Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте. Основа преобразований здесь", - написал политик в Facebook.

Новую главу МОЗ уволят. Кто ее 'сместит'? - фото 186886

От себя же можем добавить, что политик принял верное решение. На данный момент его и так критикуют со всех сторон. И не случайно.

На данный момент бизнесмена критикуют со всех сторон. И не случайно.
https://beztabu.net/novosti_t4952
"Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского назначить меня министром здравоохранения", - заявил владелец клиник "Борис".
https://beztabu.net/novosti_t4952На данный момент бизнесмена критикуют со всех сторон. И не случайн
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Михаил Радуцкий Зоряна Скалецкая Министерство здравоохранения Давид Арахамия Партия Слуга народа Новости Украина
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