Зеленский разблокировал возможность получения кредита МВФ

Зеленский подписал антиколомойский закон

Вечером в четверг, 21 мая, президент Украины подписал закон о банках, который не позволит Игорю Коломойскому получить назад разграбленный им же "ПриватБанк". Своим одобрением документа Зеленский фактически дал возможность Кабмину вести переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества.

Как сообщили сегодня в Офисе президента, свою подпись под законом №2571-д глава государства поставил без промедлений, как только документ принесли ему из Верховной Рады.

"Официально. Только что президент подписал закон о банках № 590-IX (знакомый вам как законопроект № 2571-д). Это наше окончательное "прощай" обанкротившимся банкам-"зомби"!

Напомним, законопроект был принят во втором чтении во время внеочередного заседания 270 голосами. "Слуги народа" в одиночку поддержать его не смогли, поскольку партия фактически раскололась и подконтрольные Коломойскому нардепы саботировали принятие важного для страны законопроекта. Точно так же голосовали представители "Батькивщины" и предатели Украины из "ОПЗЖ".

Перед этим нардепам и вовсе пришлось переписывать регламент Рады для того, чтобы разблокировать рассмотрение закона. Ведь после первого чтения действующие в интересах олигарха политики занялись поправочным терроризмом и подали 16 тысяч предложений исправить документ. Фактически они просто блокировали возможность принятия "антиколомойского закона".

Напомним, после национализации "ПриватБанка" в 2016 г. , Игорь Коломойский несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно. Пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. Однако заграничная Фемида была иного мнения.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха.

Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым был вынужден заплатить банку компенсацию в размере 10 млн. фунтов. Впрочем, сдаваться олигарх не собирается и кто знает, как сложится ситуация в будущем. А это чревато для Украины проблемами. По словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, тяжба между государством и Игорем Коломойским может стать причиной заморозки переговоров с МВФ.