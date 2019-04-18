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Зеленский рассказал, когда "посадит" Порошенко

18 апреля, 11:32
Зеленский рассказал когда "посадит" Порошенко - фото 1
Зеленский рассказал когда "посадит" Порошенко

Владимир Зеленский поделился с журналистами своими планами на будущее Порошенко. В случае победы на выборах, конечно.

По словам комика, Порошенко и Ко грозит "посадка" лишь в случае их виновности.

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"Если они виновны, однозначно. Есть Свинарчуки и так далее, которые грабили нашу армию, поднимали себе деньги на крови ребят. Однозначно. Я думаю, что будет большой ошибкой, если действующий президент будет мешать нам это делать. Огромной ошибкой. Я поэтому вам и сказал, что у них там связи, вы же прекрасно понимаете, разные, толстые и тонкие. Поэтому я считаю, что на его месте я бы ушел из политики",- заявил шоумен.

Вы будете смеятся, но Зеленскому в столь праведном деле готов помогать кум Порошенко Юрий Луценко.

Свое решение остаться на посту он объясняет неопытностью Зе-команды в борьбе с коррупцией и буквой закона.

"По закону генпрокурор не слагает полномочия после избрания нового президента. Но президент может инициировать мою отставку. И если парламент поддержит, он может внести новую кандидатуру. Я считаю, что Генпрокуратура сейчас работает эффективнее, чем когда-либо. Но за кресло, конечно, не держусь. К такому испытанию готов. Последний раз за мою отставку проголосовали 38 депутатов", - сказал глава ГПУ.

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Владимир Зеленский Петр Порошенко Новости Украина
РБК Украина
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