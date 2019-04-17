Луценко не уйдет в отставку после выборов – заявление

22:55 17 апреля,

Луценко не уйдет в отставку после выборов – заявление

Скандальный генпрокурор Юрий Луценко передумал уходить после возможного проигрыша своего кума Петра Порошенко.

Столь смелое заявление он сделал во время интервью СМИ.

"По закону генпрокурор не слагает полномочия после избрания нового президента. Но президент может инициировать мою отставку. И если парламент поддержит, он может внести новую кандидатуру. Я считаю, что Генпрокуратура сейчас работает эффективнее, чем когда-либо. Но за кресло, конечно, не держусь. К такому испытанию готов. Последний раз за мою отставку проголосовали 38 депутатов", - заявил глава ГПУ.

На вопрос, чем еще он мотивирует свое решение помимо закона, Луценко ответил, что у команды Зеленского нет опыта борьбы с коррупцией. Верно! Кто-кто, а Юрий Витальевич просто мастер борьбы с казнокрадами. Мы так и видим расследованные дела против дуэта Гладковских, Кононенко и пр. персонажей из свиты Порошенко.

Напомним, выборы гаранта все ближе, а слухов о власти ходит все больше. Один страннее другого. Так, ходит инфа, что кум президента Юрий Луценко пошел на поклон к команде Зе…. Ой, не доводит до добра любовь к "Кварталу", ой не доводит….

Подобно разорвавшейся бомбе в сети разошелся пост замглавы ВРУ Оксаны Сыроид о Юрии Луценко. Не, генпрокурор и раньше был источником всевозможных новостей, но эта окончательно порвала все шаблоны.

Выборы гаранта все ближе, а слухов о власти ходит все больше. Один страннее другого. Так, ходит инфа, что кум президента Юрий Луценко пошел на поклон к команде Зе…. Ой, не доводит до добра любовь к "Кварталу", ой не доводит…. Подобно разорвавшейся бомбе в сети разошелся пост замглавы ВРУ Оксаны Сыроид о Юрии Луценко. Не, генпрокурор и раньше был источником всевозможных новостей, но эта окончательно порвала все шаблоны.

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

Выборы гаранта все ближе, а слухов о власти ходит все больше. Один страннее другого. Так, ходит инфа, что кум президента Юрий Луценко пошел на поклон к команде Зе…. Ой, не доводит до добра любовь к "Кварталу", ой не доводит…. Подобно разорвавшейся бомбе в сети разошелся пост замглавы ВРУ Оксаны Сыроид о Юрии Луценко. Не, генпрокурор и раньше был источником всевозможных новостей, но эта окончательно порвала все шаблоны.

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

Оказывается, бравый следак намерен сохранить свой пост при новом хозяине Банковой. "Это что же получается, Петр Порошенко все эти годы грел на груди агента Путина и марионетку Коломойского?", - вопрошает Сыроед.

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

Оказывается, бравый следак намерен сохранить свой пост при новом хозяине Банковой.

"Это что же получается, Петр Порошенко все эти годы грел на груди агента Путина и марионетку Коломойского?", - вопрошает Сыроид.