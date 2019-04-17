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Луценко не уйдет в отставку после выборов – заявление

17 апреля, 22:55
Луценко не уйдет в отставку после выборов – заявление - фото 1
Луценко не уйдет в отставку после выборов – заявление

Скандальный генпрокурор Юрий Луценко передумал уходить после возможного проигрыша своего кума Петра Порошенко.

Столь смелое заявление он сделал во время интервью СМИ.

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"По закону генпрокурор не слагает полномочия после избрания нового президента. Но президент может инициировать мою отставку. И если парламент поддержит, он может внести новую кандидатуру. Я считаю, что Генпрокуратура сейчас работает эффективнее, чем когда-либо. Но за кресло, конечно, не держусь. К такому испытанию готов. Последний раз за мою отставку проголосовали 38 депутатов", - заявил глава ГПУ.

На вопрос, чем еще он мотивирует свое решение помимо закона, Луценко ответил, что у команды Зеленского нет опыта борьбы с коррупцией. Верно! Кто-кто, а Юрий Витальевич просто мастер борьбы с казнокрадами. Мы так и видим расследованные дела против дуэта Гладковских, Кононенко и пр. персонажей из свиты Порошенко.

Напомним, выборы гаранта все ближе, а слухов о власти ходит все больше. Один страннее другого. Так, ходит инфа, что кум президента Юрий Луценко пошел на поклон к команде Зе…. Ой, не доводит до добра любовь к "Кварталу", ой не доводит….

Подобно разорвавшейся бомбе в сети разошелся пост замглавы ВРУ Оксаны Сыроид о Юрии Луценко. Не, генпрокурор и раньше был источником всевозможных новостей, но эта окончательно порвала все шаблоны.

Выборы гаранта все ближе, а слухов о власти ходит все больше. Один страннее другого. Так, ходит инфа, что кум президента Юрий Луценко пошел на поклон к команде Зе…. Ой, не доводит до добра любовь к "Кварталу", ой не доводит….

Подобно разорвавшейся бомбе в сети разошелся пост замглавы ВРУ Оксаны Сыроид о Юрии Луценко. Не, генпрокурор и раньше был источником всевозможных новостей, но эта окончательно порвала все шаблоны.


https://beztabu.net/novosti_t4952

Выборы гаранта все ближе, а слухов о власти ходит все больше. Один страннее другого. Так, ходит инфа, что кум президента Юрий Луценко пошел на поклон к команде Зе…. Ой, не доводит до добра любовь к "Кварталу", ой не доводит….

Подобно разорвавшейся бомбе в сети разошелся пост замглавы ВРУ Оксаны Сыроид о Юрии Луценко. Не, генпрокурор и раньше был источником всевозможных новостей, но эта окончательно порвала все шаблоны.


https://beztabu.net/novosti_t4952

Оказывается, бравый следак намерен сохранить свой пост при новом хозяине Банковой.

"Это что же получается, Петр Порошенко все эти годы грел на груди агента Путина и марионетку Коломойского?", - вопрошает Сыроед.


https://beztabu.net/novosti_t4952

Оказывается, бравый следак намерен сохранить свой пост при новом хозяине Банковой.

"Это что же получается, Петр Порошенко все эти годы грел на груди агента Путина и марионетку Коломойского?", - вопрошает Сыроид.

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Юрий Луценко ГПУ Петр Порошенко Олег Гладковский Новости Украина
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