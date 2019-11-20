Зеленский рассказал, кем хотел стать в юности

Зеленский рассказал, кем хотел стать в юности

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, кем хотел стать в юные годы.

Соответствующее признание гарант сделал во время Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной".

"Я хотел учиться на дипломата в Киеве. Но я тогда жил в Кривом Роге – и Киев был для меня зарубежьем", - заявил президент и поведал о еще одной своей мечте.

"Я хотел быть пограничником", - сказал Зеленский и рассказал о своем самом успешном проекте.

"Я думаю, что все успехи, которые у меня были, они не самостоятельные успехи. Мой лучший проект – это моя семья. Потому что это очень мощное объединение. Потому что с самого начала, когда мы поженились, мы сделали студию "Квартал 95", потом у нас появлялись дети и проекты. Поэтому я не могу сказать, что я в жизни что-то сделал сам", - заявил президент.

Отметим, что Владимир Зеленский окончил юридический факультет Криворожского экономического института, однако по специальности он так никогда и не работал. В 2000-е гг. юный шоумен начал раскручивать комическую группу "95 квартал", которая в 2004 г. организовала тв-шоу "Вечерний квартал". Позже комик-группа Зеленского переросла в компанию "Студия 95 квартал", специализирующуюся на сьемках разнообразных шоу, фильмов и сериалов.

Напомним, 1 сентября 6-летний сын президента пошел в школу. Первая леди Елена Зеленская рассказала, что его там ждет.