"Народный фронт" выходит из парламентской коалиции

Народный фронт слился из де-факто не существующей коалиции

Совет нардепов, представляющих партию "Народный фронт", единогласно выступил за выход из коалиции. А это значит, что если за месяц парламентарии не подпишут новое соглашение, у президента будут основания для роспуска Верховной Рады. Но сделать это Зеленский не успеет.

Утром в пятницу, 17 мая, представители партии Яценюка, которая ни при каких условиях не пройдет в Раду следующего созыва в ныне существующем виде, решили окончательно и официально развалить коалицию.

На подписание договоренности о новом объединении партий для установления политического курса страны у нардепов будет месяц, но отсчет еще не начался.

Юридически коалиция уйдет в небытие только когда о выходе "Народного фронта" объявит спикер ВР Андрей Парубий с трибуны парламента.

Примечательно, что именно развал коалиции может стать сдерживающим Зеленского от роспуска Рады фактором. Дело в том, что президент с высокой долей вероятности мог пойти на беспредел и разогнать парламент под предлогом того, что коалиция существует лишь на бумаге. Теперь же у ВР будет 30 дней, по истечению которых у главы государства в случае несоздания новой коалиции появится повод разгонять нардепов, но сделать это он не сможет: в законе указано, что досрочно прекращать полномочия Рады нельзя, если до выборов осталось менее полугода.

Как известно, предыдущая, но давно не действующая де-факто коалиция была создана 27 ноября 2014-го. Тогда в нее входили "Батькивщина", "Народный фронт", БПП, Радикальная партия и "Самопоміч". Впрочем, со временем из нее официально слились представители Ляшко и Тимошенко, чем и мог воспользоваться Зеленский.