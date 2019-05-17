Владимир Зеленский Народный фронт Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

"Народный фронт" выходит из парламентской коалиции

Вчера, 11:00
Народный фронт слился из де-факто не существующей коалиции - фото 1
Народный фронт слился из де-факто не существующей коалиции

Совет нардепов, представляющих партию "Народный фронт", единогласно выступил за выход из коалиции. А это значит, что если за месяц парламентарии не подпишут новое соглашение, у президента будут основания для роспуска Верховной Рады. Но сделать это Зеленский не успеет.

Утром в пятницу, 17 мая, представители партии Яценюка, которая ни при каких условиях не пройдет в Раду следующего созыва в ныне существующем виде, решили окончательно и официально развалить коалицию.

Ирина Геращенко уволилась с двух должностей. Сразу

На подписание договоренности о новом объединении партий для установления политического курса страны у нардепов будет месяц, но отсчет еще не начался.

Юридически коалиция уйдет в небытие только когда о выходе "Народного фронта" объявит спикер ВР Андрей Парубий с трибуны парламента.

Примечательно, что именно развал коалиции может стать сдерживающим Зеленского от роспуска Рады фактором. Дело в том, что президент с высокой долей вероятности мог пойти на беспредел и разогнать парламент под предлогом того, что коалиция существует лишь на бумаге. Теперь же у ВР будет 30 дней, по истечению которых у главы государства в случае несоздания новой коалиции появится повод разгонять нардепов, но сделать это он не сможет: в законе указано, что досрочно прекращать полномочия Рады нельзя, если до выборов осталось менее полугода.

Как известно, предыдущая, но давно не действующая де-факто коалиция была создана 27 ноября 2014-го. Тогда в нее входили "Батькивщина", "Народный фронт", БПП, Радикальная партия и "Самопоміч". Впрочем, со временем из нее официально слились представители Ляшко и Тимошенко, чем и мог воспользоваться Зеленский.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Верховна Рада нардеп Владимир Зеленский коалиция Народный фронт Новости
Левый берег
powered by lun.ua
Другое на тему
Российские паспорта сделают жизнь "дырявых" еще хуже - фото 1
Жителям ОРДЛО с российскими паспортами запретят выезд в страны ЕС
Вчера, 19:00
Александр Турчинов покидает кресло секретаря СНБО - фото 1
Турчинов подал в отставку
Вчера, 17:00
Немцы триумфально вернули русских в ПАСЕ - фото 1
Министры Совета Европы простили русским захват Крыма
Вчера, 16:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...