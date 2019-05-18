"Мы сделаем": Зеленский пообещал вернуть Крым. Но не сказал как

Зеленский пообещал вернуть Крым

Избранный президент Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым Украине.

Об этом политик написал в Facebook, приурочив свой пост к 75-й годовщине депортации крымских татар.

"Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа - никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину. И сейчас они снова стали жертвами репрессий - как и те, кто остался преданным Украины в оккупированном Крыму. Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день. Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымскими татарами - прим. ред). Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!", - заявил Зеленский.

Но есть один нюанс. Будущий гарант так и не назвал действенный способ деоккупации Крыма и дату его освобождения. К сожалению, этим он мало чем отличается от своего предшественника.

Напомним, в преддверии предвыборной гонки журналистам стало известно об элитной собственности Зеленских в Крыму. Однако фото особняка появились лишь сейчас. Итак, чем же владеет слуга народа?

В преддверии предвыборной гонки журналистам стало известно об элитной собственности Зеленских в Крыму. Однако фото особняка появились лишь сейчас. Итак, чем же владеет слуга народа?

https://beztabu.net/novosti_t4952