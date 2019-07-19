Зеленский проявил себя и грубо толкнул Полторака (ВИДЕО)

Зеленский бросился на Полторака / Генштаб

В пятницу, 19 июля, президент Украины снова проявил свои манеры и показал себя Януковичем в молодости или реагирующим на провокацию от Шария Порошенко, но пока - явно не тем главой государства, которым можно гордиться.

Сегодня президент прибыл в минобороны на презентацию мобильных жилых модулей, которые планируют установить для размещения военных в зоне ООС.

Сопровождали его министр обороны Степан Полторак, советник главы государства, антикоррупционер-неудачник Руслан Рябошапка, и назначенный президентом на должность главы генштаба Руслан Хомчак, а также множество охранников.

И аккурат перед выходом на публику с рассказами о том, как удобно теперь будет воевать всем и каждому, Зеленский по неизвестным причинам грубо толкнул министра обороны.

Говорил ли что-либо в этот момент Полторак, или же гарант просто обиделся на него за отказ в отзыве заместителя главы ГПУ-главного военного прокурора Анатолия Матиоса, не ясно.

Тем не менее, Зеленский, судя по всему, чувствует себя абсолютно вольным не только кричать на мелких чиновников, но и показательно при подчиненных унижать министров.

По крайней мере, об этом свидетельствует видео, снятое оператором одного из ватных и, к сожалению, аккредитованных в минобороны телеканалов.

Смотрите видео как Зеленский толкнул Степана Полторака онлайн:

Журналист Юрий Бутусов дозвонился до Полторака и тот объяснил, что никакого злого умысла со стороны Зеленского не было - все дело в неловкости президента.

На полном видео действительно видно, что после того, как Зеленский оттолкнул Полторака, тот снова подошел к президенту - и общение продолжилось в спокойном русле.

Однако со стороны все это действительно выглядело диковато.