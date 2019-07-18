Зеленский снова показательно унизил мелкого чиновника (ВИДЕО)

Зеленский показательно разваливает чинуш

Президент Украины в преддверии выборов продолжает веселые покатушки по стране, которые сопровождаются постоянными скандалами с местными госслужащими.

И хотя весовые категории у чиновников с президентом совершенно разные, а проблемы областей разгромные диалоги совсем не решают, фанаты Зе видосики с заседаний с участием главы государства хавают на отлично.

А партия "Слуга народа" с помощью гаранта таким образом набирает очки популистической популярности перед выборами.

На сей раз досталось от президента председателю "Гутянского лесного хозяйства" в Харьковское области Виктору Сисе, которого Зеленскому представили как "самого активного черного лесоруба". После этого главе государства неожиданно захотелось поговорить по поводу вырубок леса в области.

Поскольку чиновника на совещании не было, гарант решил ему позвонить.

- Я - Зеленский Владимир. Добрый день, мы уже Вас ждем. Вы находитесь в командировке? Ну, Вы - в Киеве? А когда Вы в Харьков возвращаетесь. Зайдите завтра в администрацию президента, пожалуйста. В 10, - с наигранной злобой в голосе заявил в трубку гарант.