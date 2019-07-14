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Зеленский приговорил дельфинов к смерти, а Черное море - к жуткому загрязнению

16:00
Зеленский разрешил судам сливать нечистоты в Черное море - фото 1
Зеленский разрешил судам сливать нечистоты в Черное море

Президент Украины хочет уменьшить давление на бизнес, но при этом делает это таким способом, что наносит ущерб всему. Ведь есть целесообразные отмены проверок, а есть абсолютно идиотские.

Судя по всему, после своего вчерашнего визита в Одесскую область Владимир Зеленский логично рассудил, что раз он уже разок искупался в Черном море, поддерживать его чистоту больше не обязательно.

Зеленский, Богдан и охрана: президент устроил заплыв в море в Одессе (ВИДЕО)

Зато владельцы судов и кораблей будут счастливы, если к ним перестанут цепляться борцы за экологию.

В ходе совещания в администрации Одесского морского порта президент выступил с инициативой отменить экологические инспекции в портах. Мол, ему пожаловались на то, что чиновники очень уж лютуют.

При этом представитель госэкоинспекции протестовал против решения слива всей гадости прямо в море, поскольку это будет обозначать создание экологической катастрофы.

Услышав, что отмена проверок может привести к критической ситуации, Зеленский мудро парировал тем, что "за два месяца никто не умрет". Когда же ему ответили, что дельфины-таки не выживут, а экологии Черного моря настанет хана, президент снова нашелся с ответом: "море и так грязное".

"Это тот момент, которого все боялись: когда некомпетентность президента и желание легких решений может иметь серьезные негативные последствия. Просьба срочно отреагировать Минприроды и ГЭИ, объяснить Зеленскому, где заканчиваются его полномочия и к каким последствиям может привести полная анархия в портах", - написал на своей странице в Facebook активист Программы Развития ООН Павел Вышебаба.

Вся суть решения Зеленского заключается в том, что по всему миру существует запрет на слив продуктов жизнедеятельности человека и других загрязняющих элементов судами в моря. Экологические инспекции работают во всех странах, которые имеют выход к морю. При этом контролируют они, чтобы владельцы судов не экономили, а пользовались очень дорогостоящими услугами специальных фирм, которые откачивают нечистоты и отвозят их на утилизацию. Без контроля ни одна из компаний не будет делать все по порядку, поскольку речь идет о миллионах долларов в год. Зеленский же дал владельцам судов "зеленый свет" на слив дерьма. Более того, благодаря решению президента кораблям из других стран станет выгодно заплывать в акваторию Черного моря в украинские морские воды для слива загрязняющих веществ.

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Владимир Зеленский Черное море экология Одесса Новости Украина
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