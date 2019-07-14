Зеленский, Богдан и охрана: президент устроил заплыв в море в Одессе (ВИДЕО)

Зеленский всегда находит время для отдыха

Помимо показательных выступлений с критикой проедающих государственные деньги чиновников, Владимир Зеленский не забывает о развлечениях. Где бы он ни был.

Утром в субботу, 13 июля, во время поездки президента в Одессу, гарант начал свой день с веселой тусовки на пляже, которую в офисе главы государства назвали "инспекцией температуры воды в Черном море".

Уже вечером, после того, как рабочий день Зеленского уже закончился, на странице ОПУ в Twitter опубликовали видео купаний лидера "95 квартала" в море.

На записи видно, как с шуточками и прибауточками, присущими Зе и его команда идут по территории отеля и мило общаются с окружающими. Затем Зеленский вместе с охранниками, "случайной женщиной" и несколько заплывшим жиром Богданом окунулись в холодную морскую воду.

Перед початком напруженого робочого дня в Одесі Президент України Володимир Зеленський та команда його Офісу особисто проінспектували температуру води в Чорному морі. pic.twitter.com/mr0C8nZKOM — Офіс Президента (@APUkraine) 13 июля 2019 г.

Судя по всему, свободного времени у президента более чем достаточно для того, чтобы регулярно расслабляться. И представители Владимира Зеленского этого даже не скрывают.

Правда, количество нерешенных вопросов, которые копятся, пока глава государства жует шаурму, тусит в ресторанах или купается в море, постоянно растет.