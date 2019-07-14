Зеленский, Богдан и охрана: президент устроил заплыв в море в Одессе (ВИДЕО)
Помимо показательных выступлений с критикой проедающих государственные деньги чиновников, Владимир Зеленский не забывает о развлечениях. Где бы он ни был.
Утром в субботу, 13 июля, во время поездки президента в Одессу, гарант начал свой день с веселой тусовки на пляже, которую в офисе главы государства назвали "инспекцией температуры воды в Черном море".
Уже вечером, после того, как рабочий день Зеленского уже закончился, на странице ОПУ в Twitter опубликовали видео купаний лидера "95 квартала" в море.
На записи видно, как с шуточками и прибауточками, присущими Зе и его команда идут по территории отеля и мило общаются с окружающими. Затем Зеленский вместе с охранниками, "случайной женщиной" и несколько заплывшим жиром Богданом окунулись в холодную морскую воду.
Судя по всему, свободного времени у президента более чем достаточно для того, чтобы регулярно расслабляться. И представители Владимира Зеленского этого даже не скрывают.
Правда, количество нерешенных вопросов, которые копятся, пока глава государства жует шаурму, тусит в ресторанах или купается в море, постоянно растет.