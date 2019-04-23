Зеленский президент: названа дата инаугурации

16:30 23 апреля,

Зеленский президент: названа дата инаугурации

Журналистам удалось узнать, когда именно Зеленский станет президентом. Итак, датой инаугурации является….

…. 28 мая. Данное число не случайно. По закону, глава государства не имеет право распускать парламент, если до выборов остается меньше полугода. Полгода до парламентских выборов - это 27 мая 2019.

В то же время в штабе Зе не исключают и других трактовок закона, согласно которым полномочия парламента заканчиваются 16 декабря 2019. Следовательно, президент сможет послать Раду далеко и надолго и в случае инаугурации до 16 июня.

Напомним, 27 октября в Украине состоятся выборы в парламент. И социологи уже знают, кто победит. Об этом сообщает Соня Кошкина в своем Telegram, ссылаясь на неопубликованные данные Центра Разумкова.

Первое место займет несуществующая "Слуга народа" – 22.7 %, БПП "Солидарность"– 12.2%, неугомонная "Батьківщина" – 10%, Юрий Бойко – 7.5 % , Гриценко – 5.5% Остальные 20% участников опроса затруднились ответить.

Стоит отметить, что до осени расстановка сил еще десять раз поменяется и не только из-за появления новых партий и союзов. Реальные результаты будут напрямую зависеть от выборов президента страны и первых шагов новой/старой власти.