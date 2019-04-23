Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Зеленский президент: названа дата инаугурации

23 апреля, 16:30
Зеленский президент: названа дата инаугурации - фото 1
Зеленский президент: названа дата инаугурации

Журналистам удалось узнать, когда именно Зеленский станет президентом. Итак, датой инаугурации является….

…. 28 мая. Данное число не случайно. По закону, глава государства не имеет право распускать парламент, если до выборов остается меньше полугода. Полгода до парламентских выборов - это 27 мая 2019.

Зеленский президент: что станет с Украиной

В то же время в штабе Зе не исключают и других трактовок закона, согласно которым полномочия парламента заканчиваются 16 декабря 2019. Следовательно, президент сможет послать Раду далеко и надолго и в случае инаугурации до 16 июня.

Напомним, 27 октября в Украине состоятся выборы в парламент. И социологи уже знают, кто победит. Об этом сообщает Соня Кошкина в своем Telegram, ссылаясь на неопубликованные данные Центра Разумкова.

Первое место займет несуществующая "Слуга народа" – 22.7 %, БПП "Солидарность"– 12.2%, неугомонная "Батьківщина" – 10%, Юрий Бойко – 7.5 % , Гриценко – 5.5% Остальные 20% участников опроса затруднились ответить.

Стоит отметить, что до осени расстановка сил еще десять раз поменяется и не только из-за появления новых партий и союзов. Реальные результаты будут напрямую зависеть от выборов президента страны и первых шагов новой/старой власти.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Верховна Рада Президент Украины инаугурация Новости Украина
РБК Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но" - фото 1
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"
Вчера, 20:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...