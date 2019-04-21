Зеленский позвал журналистов на брифинг и сбежал с помощью агрессивной охраны (ФОТО+ВИДЕО)

13:00 21 апреля,

Зеленский проголосовал и сбежал

Утром в воскресенье, 21 апреля, фаворит президентской гонки Владимир Зеленский пришел на избирательный участок №800489 вместе с женой и толпой охранников. На месте кандидата на главную должность уже ожидали журналисты.

Желающих взять комментарий у лидера "95 квартала" было так много, что попасть на избирательный участок новоиспеченный политик никак не мог без посторонней помощи.

После короткого подхода к прессе охранники таки решили применить силу и растолкали журналистов и собравшуюся вокруг них толпу, чтобы Зеленский пошел и поставил галочку у своей фамилии.

Но если при первом появлении на публике Зеленский поздравлял всех с Вербным воскресеньем, рассказывал о бессонной ночи и говорил о том, как ему в голову пришла идея по поводу работы со СМИ, то после голосования он на деле показал, как теперь может выглядеть его сотрудничество с журналистами.

- Ночью не спал. Пришла одна идея по поводу работы со СМИ, журналистами. Я вас приглашаю на брифинг, который будет после результатов, какими бы они не были — это будет победа украинского народа… Хорошее было утро. Я не знаю, каким у вас было настроение. Дети, глазунья, кофе и для настроения жена еще включила мне Eminem, - рассказал Зеленский перед голосованием.

А вот с избирательного участка Зеленский просто сбегал в сопровождении отталкивающих всех охранников. Кандидата преследовали журналисты с просьбой дать хоть какой-то комментарий и ответить на вопросы, но политик уехал с участка.

Как известно, Зелеснский выбился в лидеры рейтинга из-за постоянной игры в прятки с журналистами и обществом. Тактика избегания публичных встреч и ответов на прямые вопросы вкупе с сериалом "Слуга народа" дала людям возможность фантазировать. Поэтому избиратели комика ожидают от него принятия кардинально диаметральных решений.