Зеленский пожалел жертв Аэрофлота в Шереметьево

20:30 06 мая,

Избранный президент Владимир Зеленский пожалел жертв ЧП в московском аэропорту "Шереметьево".

Пост скорби экс-шоумен написал в Facebook.

"Жизнь - это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и помним о тех, кого больше нет", - заявил будущий гарант.

И в очередной раз подчеркнул, что "человеческие жизни" - основной приоритет его политики.

"А еще мы ежедневно думаем о наших пленных. Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, мы должны сделать человека и его жизнь нашей главной целью".

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 - как и все русское - крайне ненадежны. Они были построены впопыхах, чтобы утереть нос Боингам и Аэробусам, на проект были потрачены колоссальные деньги - все делалось "стахановскими темпами", а на выходе ожидаемо получились "потемкинские деревни". Расплачивать в итоге пришлось человеческими жизнями.