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Зеленский рассказал об "общем" между Украиной и Россией

02 мая, 17:30
Зеленский рассказал об "общем" между Украиной и Россией - фото 1
Зеленский рассказал об "общем" между Украиной и Россией

Избранный президент Владимир Зеленский продолжает радовать подписчиков своими мыслями о российско-украинских отношениях. Спойлер: Россия нам не друг.

Зеленский президент: что станет с Украиной

Вступив в заочную "перепалку" с Путиным о гражданстве, Зеленский гнет все ту же жесткую Facebook-линию против России. Задавшись вопросом, что у нас общего, экс-шоумен заявил следующее:

"Долго думал о "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, с «общего» у нас осталось только одно - государственная граница. 2295 километров и 400 метров «общего».И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего", - подчеркнул Зеленский.

И добавил, что "братскими" отношения Украины и РФ назвать сложно. А дальше по тексту:

"А запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержание украинцев в плену ни на йоту не приближают урегулирования отношений между нашими странами. И "братскими" такие отношения точно называть нельзя".

Напомним, избранный президент Владимир Зеленский не планирует встречаться с Путиным лично. Об этом рассказал экс-глава Польши Александр Квасьневский.

"Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции", - заявил политик.

И продолжил:

"Это правильное решение, поскольку такой формат будет для него (Зеленского – прим. ред) защитным зонтиком; встреча с таким хищником ( т.е. Путиным) не была бы для него благоприятной", - добавил Квасьневский.

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