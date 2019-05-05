В аэропорту Москвы из-за ошибки пилотов и снобизма погиб 41 человек

21:19 05 мая,

Русский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в Москве / 112

В воскресенье, 5 мая, в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет местной авиакомпании Аэрофлот. Мягкой ее не назовешь.

Самолет русской марки Sukhoi Superjet 100-95B выполнял рейс Москва - Мурманск, сообщает телеграм-канал Mash.

По словам пилотов, на высоте 2100 метров в самолет попала молния, после чего экипаж принял решение возвращаться в Москву. На самом деле, версия с молнией вызывает вопросы, ведь современные самолеты имеют (должгв иметь) защиту от молний. По тому стоит рассмотреть и другую версию - неисправность на борту. Дело в том, что самолет Sukhoi Superjet 100 - как и все русское - крайне ненадежны. Они были построены впопыхах, чтобы утереть нос Боингам и Аэробусам, на проект были потрачены колоссальные деньги - все делалось "стахановскими темпами", а на выходе ожидаемо получились "потемкинские деревни". Расплачивать в итоге пришлось человеческими жизнями.

Во время аварийной посадки самолет из-за ошибки пилотов грубо развернуло, из-за чего повредились шасси. Шасси пробили топливные баки лайнера, и почти мгновенно самолёт загорелся. Пожар уничтижил почти всю хвостовую часть самолета.

Аварийное приземление Sukhoi Superjet 100-95B в Шереметьево - видео:

Часть пассажиров покинула горящий лайнер, однако из-за паники большинство людей спасти не удалось - 41 человек погиб (всего на борту было 78 человек). Причина смерти - отравление угарным газом. Сначала сообщалось только о 13 смертях, однако около полуночи поступили обновленные данные.

По данным российских СМИ, быстрой эвакуации помешал пресловутый человеческий фактор - множество пассажиров «тормозили эвакуацию, доставая и забирая с собой ручную кладь». Таким образом, из-за своего снобизба и жадности пассажиры пренебрегли жизнями своих товарищей по несчастью.

При этом админстрация аэропорта Шереметьево также отлчичилась - они хотели тушить пожар своими силами и не допускали гражданских пожарных. Возможно, это промедление стоило жизни людям.

Аварийное приземление Sukhoi Superjet 100-95B в Шереметьево - видео с другого ракурса:

Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Пилоты лайнера остались живы - сейчас их допрашивают следователи.