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Зеленский пошел против Богдана: переговоров с Россией не будет

15:40
Зеленский отрицает возможность переговоров с РФ - фото 1
Зеленский отрицает возможность переговоров с РФ

В четверг, 23 мая, новоизбранный президент Украины стал категорически отрицать возможность прямых переговоров со страной-террористом, которая ведет против нас войну. Примечательно, что перед выборами он говорил совершенно противоположное.

Перед своим выступлением на iForum в Киеве Владимир Зеленский сегодня фактически пошел против главы Администрации президента Андрея Богдана, которого можно назвать человеком Коломойского.

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Именно люстрированный чиновник времен Януковича пару дней назад заявил, что в штабе президента готовят проведение референдума по переговорам о мире с Россией. А поскольку народ в большинстве своем воспринял возможность подобных голосований как попытку подписать капитуляцию и вернуть Украину в "русский мир", у Зеленского возникли проблемы.

Отмазывать главу АП ему пришлось перед многочисленными журналистами, но глава государства справился. Правда, не ясно, то ли он лично выступает против инициатив Богдана, то ли политики на самом деле передумали и теперь говорят, что дела с референдумом обстоят совсем иначе.

Как утверждает верховный главнокомандующий, речь шла лишь о некоем опросе людей и сборе информации о том, как люди воспринимают мир с Россией. Правда, само понятие "референдум" столь же далеко от опроса, как Зеленский от политики. И по определению проведение такого волеизъявления означает последующее принятие решения на уровне закона.

Кроме всего этого, президент назвал Россию страной-агрессором, что весьма показательно.

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