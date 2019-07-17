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Зеленский попросил Парубия вернуться

12:31
Зеленский попросил Парубия вернуться - фото 1
Зеленский попросил Парубия вернуться

Владимир Зеленский попросил Андрея Парубия созвать внеочередное заседание Рады. Хотя "последнее" заседание ВРУ уже прошло.

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"Прошу созвать 18 июля 2019 года внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, в повестку дня которого включить рассмотрение внесенных президентом Украины проектов законов: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления…", "О внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины", - говорится в письме президента.

Отметим, что даже в случае созыва ВРУ шансы Зеленского на успех минимальны. Рада регулярно саботировала все предложения гаранта. Станет ли этот раз исключением?

Также напомним, что последнее заседание Рады восьмого созыва прошло 12 июля. Спикер ВРУ Андрей Парубий отчитался об успехах за эти годы.

"Мы защищали страну от агрессора и одновременно реформировали страну во всех сферах жизни", - отметил политик.

Правда, большинство народа так не считает. Низкий рейтинг парламента был одним из доводов Команды Зе для его роспуска.

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Андрей Парубий Верховна Рада Владимир Зеленский Новости Украина
Интерфакс Украина
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