война на Донбассе ПАСЕ Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Порошенко объединится с Зеленским? Парубий дал ответ

19:00
Порошенко объединится с Зеленским? Парубий дал ответ - фото 1
Порошенко объединится с Зеленским? Парубий дал ответ

Спикер Рады Андрей Парубий рассказал войдет ли партия Порошенко в коалицию со Слугой народа. Ответ очевиден: нет

Порошенко назвал своего врага. И это не Зеленский

Об этом он рассказал в интервью СМИ.

"У нас очень разные взгляды, хотя я не очень понимаю, какая там идеология, они далеки от идеологии и ценностей, когда там идут в списке и бывшие члены Партии регионов, и Коммунистической партии. Я не вижу никаких сегодня возможностей, чтобы говорить о сотрудничестве с ними и коалицию с ними", - заявил Парубий.

И тут же подчеркнул, что это его личная позиция. Окончательное решение "Евросоль" Порошенко примет позже.

Отметим, что из всех политсил лишь "Батькивщина" Тимошенко выразила явное желание заключить союз со Слугой народа.

Если учесть, что партия Зеленского наберет не менее 42% и сила Леди Ю 7-8%, то судьбу формирования коалиции предсказать несложно.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Андрей Парубий Выборы в Раду 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский Партия Слуга народа Новости Украина
Интерфакс Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Кличко грозится "отставкой": названо условие - фото 1
Кличко грозится "уйти": названо условие
18:20
Осадчая покичилась роскошной покупкой. – яркие ФОТО - фото 1
Катя Осадчая покичилась роскошной покупкой – яркие ФОТО
17:40
Зеленский все же назначил Павла Кириленко губернатором - фото 1
Зеленский представил донецкого губернатора, брат которого работает в "МГБ"
15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
30 июня, 17:10
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Загрузка...