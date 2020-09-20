Зеленский показательно наехал на "своих" и призвал их больше работать

Зеленский потребовал от "всех своих" не ныть и больше работать

Утром в воскресенье, 20 сентября, президент Украины опубликовал весьма странный пост, который написали для него райтеры с неизвестной целью.

Судя по посылу, текст направлен на депутатов от "Слуги народа", но, скорее всего, такой публикацией пиарщики Зеленского хотели показать фанатам президента-непримиримого борца с коррупцией и хотя бы немного замедлить падение его рейтинга.

Вся суть поста, который опубликовали на странице гаранта, заключается в том, что "все свои" должны начать менять страну, а не ныть и перекладывать на кого-то ответственность.

"Давайте изменять. Не ныть, не жаловаться, не прятаться, не указывать на кого-то. А именно изменять. По-настоящему. Без предварительных подсчетов и сравнений. Давайте показывать людям, что мы готовы работать и бороться. Бороться за то, чтобы, вопреки традиционным заговорам, получить еще одну возможность обнулить старые "серые элиты" на местах, - заявил президент, пожаловавшись на "заговоры" и сопротивление неких мафизоных кланов. - Это, конечно, очень трудно. Потому что любая радикальная смена правил игры - это прежде всего, ответственность. За себя и за свою команду. И это бесспорное преодоление тяжелого сопротивления старых закоренелых коррупционеров на местах, которые буквально спрессованы в прочные кланы и региональные мафии.

Кроме того, Зеленский призвал представителей "слуг народа" брать в команду тех, кто готов работать в режиме 24/7 и отвечать за сделанное, а не "стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного".

Примечательно, что с фактически требованиями работать без перерыва к политикам обратился президент, который регулярно мотается на отдых в государственные резиденции, а в его команде при этом среди "готовых работать" оказались нардепы-коррупционеры, пособники убийц Екатерины Гандзюк, а также многие другие политики, чью деятельность никак нельзя назвать проукраинской.