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"Слуга народа" Верещук в 2015 году была в Москве на премии за пропаганду терроризма (ФОТО)

14:00
Верещук и российские пропагандисты-террористы - фото 1
Верещук и российские пропагандисты-террористы

В самый разгар военной агрессии России против Украины нынешняя кандидатша в мэры Киева от партии Зеленского моталась в столицу страны-террориста, где участвовала в чествовании самых оголтелых рашистов-пропагандистов.

Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии, обнаруженные проукраинскими активистами.

От партии Порошенко в Киевраду баллотируется бывшая активистка "Единой России"

Судя по всему, Верещук отправлялась в Москву к своей подруге - пропагандистке Марине Ахмедовой. Именно ей 27 марта 2015 вручали премию газеты Le Courrier de Russie за работу на Донбассе.

В московском Центре документального кино, где тусили псевдожурналистка и на тот момент уже месяц как бывший мэр Равы-Русской, присутствовали террористы Захар Прилепин, Эдуард Лимонов, доктор Лиза и другие идеологи российско-украинской войны.

'Слуга народа' Верещук в 2015 году была в Москве на премии за пропаганду терроризма (ФОТО) - фото 205653

Что же касается подружайки нынешней "слуги народа", то ее назначили победителем премии за поддержку терроризма. Причем Верещук присутствовала при этом и играла роль человека с Западной Украины, который поддерживает российскую агрессию:

- Объективность не может быть абстрактной. Каждый раз, когда я пишу репортажи о восточной Украине, я думаю о том, что их будут читать мои друзья с западной, - заявила тогда Ахмедова, кивнув головой на Верещук.

'Слуга народа' Верещук в 2015 году была в Москве на премии за пропаганду терроризма (ФОТО) - фото 205650

Что интересно, своей связи с террористкой претендентка на кресло мэра столицы даже не скрывает. Ахмедова до сих пор находится у нее в друзьях на Facebook.

'Слуга народа' Верещук в 2015 году была в Москве на премии за пропаганду терроризма (ФОТО) - фото 205651
Знают ли в верхушке "Слуги народа" о том, что Верещук фактически поддерживала террористов, вопрос риторический. По крайней мере, перед выборами в парламент сотрудники СБУ по заказу Банковой проверяли биографии каждого из претендентов на мандайт. Так что, судя по всему, этот факт биографии Верещук вполне устраивает всех в пропрезидентской партии.
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Партия Слуга народа Ирина Верещук терроризм война на Донбассе Россия пропаганда Новости Украина
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