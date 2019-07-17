Зеленский поговорил с Меркель. Что они обсудили?
Во вторник, 16 июля, Владимир Зеленский провел телефонную беседу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Во время беседы стороны обсудили дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе, освобождение пленных и политзаключенных, а также разведение сил у Станицы Луганской.
Кроме того были затронуты вопросы инвестиций и транзита газа по территории Украины.
Отметим, что первый контакт лидеров держав прошел 18 июня. Тогда не обошлось без курьезов и некоторых неприятностей для самой Меркель.
Напомним, Владимир Зеленский 11 июля провел первую беседу с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Дмитрия Пескова, двум гарантам удалось достигнуть определенных договоренностей.
"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжения контактов в Нормандском формате", - заявил тогда Песков.