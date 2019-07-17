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Зеленский поговорил с Меркель. Что они обсудили?

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Зеленский поговорил с Меркель. Что они обсуждали? - фото 1
Зеленский поговорил с Меркель. Что они обсуждали?

Во вторник, 16 июля, Владимир Зеленский провел телефонную беседу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Во время беседы стороны обсудили дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе, освобождение пленных и политзаключенных, а также разведение сил у Станицы Луганской.

Кроме того были затронуты вопросы инвестиций и транзита газа по территории Украины.

Отметим, что первый контакт лидеров держав прошел 18 июня. Тогда не обошлось без курьезов и некоторых неприятностей для самой Меркель.

Напомним, Владимир Зеленский 11 июля провел первую беседу с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Дмитрия Пескова, двум гарантам удалось достигнуть определенных договоренностей.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжения контактов в Нормандском формате", - заявил тогда Песков.

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