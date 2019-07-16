Президент Украины снова поговорит с Путиным - СМИ

Зеленский снова поговорит с Путиным - СМИ

Владимир Зеленский снова проведет телефонный разговор с президентом России.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на ОП.

Соответствующее заявление будто бы сделал советник Зеленского Вадим Пристайко.

"Телефонные разговоры (с Путиным – прим. ред) будут", - заявил дипломат и добавил, что на данный момент не определена конкретная дата переговоров.

Напомним, Владимир Зеленский провел свою первую беседу с Путиным в четверг, 11 июля.

По словам Дмитрия Пескова, двум гарантам удалось достигнуть определенных договоренностей.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжения контактов в Нормандском формате", - заявил Песков.