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Президент Украины снова поговорит с Путиным - СМИ

14:27
Зеленский снова поговорит с Путиным - СМИ - фото 1
Зеленский снова поговорит с Путиным - СМИ

Владимир Зеленский снова проведет телефонный разговор с президентом России.

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Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на ОП.

Соответствующее заявление будто бы сделал советник Зеленского Вадим Пристайко.

"Телефонные разговоры (с Путиным – прим. ред) будут", - заявил дипломат и добавил, что на данный момент не определена конкретная дата переговоров.

Напомним, Владимир Зеленский провел свою первую беседу с Путиным в четверг, 11 июля.

По словам Дмитрия Пескова, двум гарантам удалось достигнуть определенных договоренностей.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжения контактов в Нормандском формате", - заявил Песков.

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