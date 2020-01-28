Зеленский поддержал Польшу в споре с Путиным - ВИДЕО

Зеленский поддержал Польшу в споре с Путиным - ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал позицию Польши по вопросам истории в споре с Россией.

Об этом сообщают "Буквы".

Выступая в польской республике, глава украинского государства заявил “о преступном сговоре тоталитарных режимов” — советского и нацистского, приведшего к началу Второй мировой войны".

“Польша и польский народ первыми почувствовали на себе преступный сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста”, - заявил Владимир Зеленский и призвал поддержать Украину в ее борьбе за независимость.

“Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездеятельность. Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий”, — подчеркнул президент Украины.

Напомним, что ранее между Польшей и Россией разгорелся спор по итогам Второй мировой войны. Почему это произошло? Каковы доводы сторон? Ответы на все эти вопросы вы узнаете в нашем материале.