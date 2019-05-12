Зеленский планирует распустить Раду с помощью Лиги Смеха

18:00 12 мая,

Для роспуска Рады даже не нужно лайков - достаточно тупо смотреть

Пока избранный президент Украины Владимир Зеленский лишен официальных рычагов власти в стране, он использует неофициальные - свою популярность, соцсети и Лигу Смеха.

В воскресенье, 12 мая, на официальном ютюб-канале избранного президента было опубликовано видео, где комик Руслан Ханумак из команды "Зайченя", выступающей на шоу Лига Смеха, обратился к пользователям этого ресурса с вопросом - нужно ли новому президенту разогнать Верховну Раду.

Если данное видео наберет 1 млн просмотров (не лайков или антилайков, а тупо просмотров) - Зеленский рассмотрит эту петицию.

Потому, внимание, если не хотите роспуска Рады - не смотрите это видео, если же такое желание у вас есть - милости просим:

На днях депутат от БПП, совмещающий эту позицию с обязанностями "звездного тренера" в Команде Зе и врага Трампа, даже публиковал проект роспуска Рады от имени Зеленского. Потому возникает резонный вопрос - зачем команде Зеленского это понадобилось, ведь он и без того хочет распустить парламент досрочно?

Все это не очень ясно, а потому происходящее больше напоминает балаган или ту же Лигу Смеха (или, на худой конец, локализованную серию Черного зеркала).

Причиной недовольства Зеленского и Ханумака из команды "Зайченя" парламентариями является нежелание депутатов ускорить процесс инаугурации нового президента. А пока этого не происходит действующий прездиент Порошенко устраивает свое шоу - награждает высокими званиями скандальных персонажей и одаривает должностями "своих людей".

Напомним, президент Зеленский должен отправить депутатов на покой до 27 мая - именно такой дедлайн прописан Конституцией, которая предусматривает возможность роспуска Рады не позднее, чем за полгода до прекращения ее полномочий. Каденция Рады 8 созыва истекает 27 ноября 2019 года.