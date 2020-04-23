Зеленский может не декларировать поездку в Оман – НАПК

Зеленский может не декларировать поездку в Оман – НАПК

Президент Украины Владимир Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман в январе 2020 г.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава НАПК Александр Новиков.

По словам директора агентства, НАПК искало ответы только на два вопроса: кто оплачивал отдых и обратный полет.

"Только эти два вопроса. Относительно обратного перелета Офис президента нам предоставил информацию, что самолет был предоставлен Оманом для государства Украина. Заметьте, это не был подарок и не услуга конкретному лицу", - заявил Новиков.

Что касается второго вопроса, то и здесь, по словам главы НАПК, президент не переходил красной черты.

"Согласно закону "О предотвращении коррупции", оплата совместно потребленных услуг супругой не является подарком. Это не является также фактом, который необходимо декларировать как существенные изменения имущественного положения. То есть, если бы сам президент заплатил за проживание в гостинице, он должен это задекларировать", - добавил директор агентства.

Напомним, 5 января 2020 г. пресс-служба ОПУ сообщила о рабочем визите Владимира Зеленского в Оман, что в свою очередь вызвало некоторые сомнения у противников гаранта. В это же время появилась информация о том, что оппонент президента Петр Порошенко также времени зря не теряет и отдыхает на Сейшельских островах. Подробности читайте по ссылке.