Документ подменили: Рада уже "не голосовала" за призыв Зеленского просить ПДЧ в НАТО

Рада проголосовала за документ, который был постфактум заменен

Вечером во вторник, 3 декабря, народные депутаты голосовали за постановление, в котором был прописан призыв к президенту Украины обратиться в штаб-квартиру Североатлантического альянса для получения плана действий по членству в НАТО.

Только вот после принятия такого решения оказалось, что документ решили подменить. Пункт о ПДЧ в НАТО попросту убрали, так что нардепы, де-факто, проголосовали за ту форму постановления, которую не имели возможности изучить.

Рассматривали заявление парламента о дальнейшем движении Украины в НАТО депутаты по просьбе министерства иностранных дел. Мол, пока правительственная делегация проводит неофициальные совещания в Лондоне, где проходит саммит стран-членов, было бы неплохо напомнить партнерам нашей страны о решении Бухарестского саммита 2008 года относительно ПДЧ для Украины.

284 народных депутатов приняли обращение к президенту Зеленскому с просьбой обратиться в Альянс, а этот документ должны были передать в декабре генсеку НАТО. Казалось бы, таким голосованием "слуги народа" на самом деле решили продвигаться в сторону евроатлантического вектора развития страны, но, как выяснилось, все совсем не так.

Председатель постоянной делегации Украины при Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что на сайте Рады был опубликован "старый текст" постановления. Якобы аппарат ВР "не привык к тому, что депутаты работают после 18:00". Новый же документ, который "в слепую" приняли народные избранники, был опубликован сегодня. И в нем нет ни слова о просьбе Зеленского о будущем членстве страны в Альянсе. Вместо этого был добавлен пункт о прошении министров стран-членов ускорить предсоставление Украине документа.

"Верховная рада Украины:

Выражает благодарность Североатлантическому совету НАТО за визит в Украину 30-31 октября 2019 года, а Генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу - за выступление в Верховной Раде Украины в поддержку евроатлантических стремлений Украины.

Напоминает, что сегодня Украина фактически является восточной границей Североатлантического альянса и своей самоотверженностью в отпоре российской агрессии вносит значительный вклад в обеспечение мира и безопасности во всем трансатлантическом пространстве.

Заявляет, что поддержка интеграции Украины в НАТО и предоставления нашему государству Плана действий относительно членства - это наиболее эффективная и выверенная инвестиция в обеспечении мира и безопасности, очередной шаг к укреплению системы международной безопасности.

Призывает парламенты стран-членов НАТО, во исполнение п. 23 Декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года, обратиться к министрам иностранных дел своей страны с предложением ускорить предоставление Украине Плана действий относительно членства".