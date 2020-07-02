Глава НБУ подал в отставку из-за политического давления: ЕС бьет тревогу

08:57 02 июля,

Глава НБУ подал в отставку из-за политического давления: ЕС бьет тревогу

В среду, 1 июля, глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора со ссылкой на главу НБУ.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как Главой возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине ", - заявил Яков Смолий.

В чем именно состоит давление на НБУ - глава регулятора не уточнил.

Что говорит Офис президента Украины?

ОПУ слова Смолия о давлении решил не комментировать и в очередной пообещал независимость деятельности Нацбанка Украины.

"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, о чем неоднократно говорил Президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма. Национальный банк Украины совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, которая будет служить залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования.



Подчеркиваем, что дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, котороя может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость Национального банка Украины", - говорится в сообщении.

Как на отставку Смолия отреагировали в ЕС?

Послы G7 cильно обеспокоены кадровыми перестановками в НБУ.

"Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этого сверхважного института был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", - говорится в общем обращении послов.

Что будет дальше?

2 июля профильный комитет Верховной Рады Украины может рассмотреть вопрос об увольнении Якова Смолия с должности главы НБУ. 3 июля парламент решит участь банкира на запланированной сессии.

Напомним, что…

Яков Смолий занимал должность главы НБУ с 15 марта 2018 г. Его кандидатуру лично поддержал пятый президент Украины Петр Порошенко.