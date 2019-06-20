Зеленский объявил о договорняке с олигархами, но они сами об этом не знают

"Нагибатор" олигархов Владимир Зеленский

Президент Украины провел переговоры с самыми влиятельными и богатыми людьми страны Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским. Правда, о сути достигнутых договоренностей как минимум один из трех олигархов не знает.

В четверг, 20 июня, Владимир Зеленский рассказал об итогах своих договорняков с представителями олигархата. Теми самыми, которых он в ходе предвыборной программы называл абсолютным злом для Украины.

Теперь же с точки зрения главы государства "вредители" превратились в благодетелей, поэтому лидер команды Зе намерен решать с ними вопросы. Или это будут делать влияющие на президента люди. К примеру, тот же Игорь Коломойский.

Тем не менее, глава государства уже объявил о том, что "нагнул" крупных бизнесменов и вытряс из них баблишко. Что получат олигархи взамен, Зеленский не упомянул:

"Они берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов. Например, Пинчук сейчас обеспечит квартирами 24 семьи наших пленных моряков и дальше будет заниматься помощью всем военнослужащим. Это наша договоренность. С Ахметовым мы договорились об отмене формулы "Роттердам +" и вложениях в медицину, и инвестициях в инфраструктуру Донбасса. Первый результат вы уже видели. 200 скорых для больниц по всей Украине. Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает".

И хотя никаких преференций олигархам Зеленский обещает не допустить, выгоду от президентства комика все они уже начали получать. Коломойский, в частности, оменил миллиарды долгов за "ПриватБанк" и может вообще вернуть себе национализированное финансовое учреждение. Кроме того, владелец группы "Приват" восстановил монополию МАУ на воздушные перевозки и затормозил открытие рынка электроэнергии в Украине.