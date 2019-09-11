Зеленский "обезглавит" ЦИК. Раскрыты детали

Зеленский "обезглавит" ЦИК. Раскрыты детали

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить всех членов ЦИК.

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в Facebook.

“Молния! Зеленский решил уволить всех членов ЦИК! Ну что, верной дорогой идем, товарищи?”, - сыронизировал народный избранник.

Позже эту информацию потвердила и глава пресс-службы ВРУ Ирина Кармелюк.

“Да, такое представление поступило сегодня (во вторник, 10 сентября, – прим. ред.). Его направили в Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства”, - прокомментировала ситуацию чиновница.

Отметим, что у Владимира Зеленского в свое время сложились достаточно сложные отношения с ЦИК. Весной 2019 г. он обвинил комиссию в затягивании оглашения результатов второго тура президентских выборов.

От этого зависела дата инаугурации, которая была крайне важна для нового президента.

Как вы помните, из-за выборов в Раду.

Напомним, "Слуга народа" подала в суд на ЦИК. Названа причина.