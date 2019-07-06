"Слуга народа" подала в суд на ЦИК. Названа причина

"Слуга народа" подала в суд на ЦИК. Названа причина

Партия Зеленского подала кассацию на решение Шестого апелляционного административного суда о повторной жеребьевке партий.

Об этом политсила сообщила в Facebook.

"Мы не дадим сорвать выборы! Политическая партия "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке", - заявили в партии.

И назвали причину. По мнению "слуги", изменение порядкового номера нанесет вред политсиле, поскольку избиратель может ошибиться на выборах.

Кроме того изменение номера повлечет за собой перепечатывание бюллетеней и выборы могут и вовсе сорваться.

Отметим, что у Команды Зе и раньше были конфликты с ЦИК. Так, после победы на выборах Зеленского, комиссия долго не объявляла официальный результат гонки и дату инаугурации. Будущий гарант даже потребовал скорее отдать "свою булаву".

А после роспуска парламента новым президентом, ЦИК и вовсе заявил, что может не успеть напечатать бюллетени.