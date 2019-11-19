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Зеленский незаконно выделил охрану Богдану – СМИ

10:41
Зеленский незаконно выделил охрану Богдану – СМИ - фото 1
Зеленский незаконно выделил охрану Богдану – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский незаконно выделил охрану главе ОП Андрею Богдану.

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Об этом сообщает "Бигус.инфо".

По данным СМИ, 26 июня 2019 г. гарант издал распоряжение о выделении госохраны Андрею Богдану, хотя закон не предусматривает такой возможности.

Согласно принятым нормам, право на госохрану имеют президент, премьер, вице-премьер, спикер, вице-спикер и первый вице-спикер Рады, главы КСУ и Верховного суда, главы МИД и ГПУ. В случае угрозы, право на охрану имеют также депутаты, судьи и министры.

Зеленский незаконно выделил охрану Богдану – СМИ - фото 191485

Сотрудников ОПУ в этом списке нет, т.к. все они не являются госслужащими. В поисках ответов, журналисты "Бигус.инфо" обратились за комментариями к Богдану и Зеленскому, однако те предпочли промолчать.

Ранее мы писали, что охрана Зеленского усилила кортеж президента еще одной иномаркой. Теперь угадать "президента" стало еще сложнее.

Отметим, что телохранители гаранта хорошо отрабатывают свою зарплату. Так, в предверии визита Владимира Зеленского в трускавецкую школу, его охрана принялась ретиво проверять всех посетителей запланированного мероприятия. Подозрения не избежали и "слуги народа", которых заставили снять обувь.

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Владимир Зеленский охрана Андрей Богдан Офис Президента Новости Украина
Бигус. инфо
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