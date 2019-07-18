Зеленский не удержался и заключил очередное пари на увольнение (ВИДЕО)

Зеленский продолжил заключать пари

В ходе своих поездок по Украине президент Владимир Зеленский с шуточками-прибауточками и показательными выступлениями продолжает заставлять чиновников увольняться, а также играть с ним в азартную игру, в которой не может быть победителей.

После случая, когда адвокат Коломойского руками президента передал привет Борису Филатову, мэр Днепра, над которым нависла угроза увольнения при невыполнении условий пари, перекрыл новый мост для движения транспорта.

Теперь же аналогичный спор Зеленский затеял с генеральным директором "Укргидроэнерго" Игорем Сиротой. Последний пообещал отремонтировать проложенную по ДнепроГЭСу трассу до 15 октября, из-за чего и нарвался на пари.

Диалог президента с Сиротой состоялся сегодня во время инспектирования стратегически важного объекта. Президент поинтересовался, реально ли навести порядок на автомобильной трассе до 15 сентября, на что услышал, что оптимальной была бы дата на месяц позже.

- Мы приедем 15 октября и проверим. Договорились? - спросил в ответ Зеленский, на что услышал обещание написать заявление об отставке в случае невыполнения обязательств.

Видосиком с диалогом между гарантом и главой "Укргидроэнерго" похвастались в Офисе президента Украины, опубликовав его на странице ведомства в Facebook.