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Зеленский не косил от армии – Минобороны

09:13
Зеленский не косил от армии – Минобороны - фото 1
Зеленский не косил от армии – Минобороны

Президент Владимир Зеленский не косил от службы в армии, заявило Минобороны. Таким образом, министерство опровергло свою же информацию.

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Отвечая на журналистский запрос о призыве Зеленского, военное министерство отметило, что он "военную службу в Вооруженных Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 годов не призывался".

Также в отчете сказано, что глава Украины состоит на воинском учете в Металлургическо-Долгинцевском военкомате Кривого Рога Днепропетровской области. Кроме того, в документе отмечено, что президент годен к службе и имеет военно-учетную специальность "деловод делопроизводства".

Зеленский не косил от армии – Минобороны - фото 182905

Все бы ничего, но в апреле 2019 г., в самый разгар президентской кампании, Минобороны сообщало немного иную информацию, заявляя о неоднократном избегании Зеленским воинской службы.

Зеленский не косил от армии – Минобороны - фото 182904
Напомним, советник Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин впервые представил военную доктрину Команды Зе. Смотрим, что у них получилось.
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