Зеленский не косил от армии – Минобороны

Зеленский не косил от армии – Минобороны

Президент Владимир Зеленский не косил от службы в армии, заявило Минобороны. Таким образом, министерство опровергло свою же информацию.

Отвечая на журналистский запрос о призыве Зеленского, военное министерство отметило, что он "военную службу в Вооруженных Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 годов не призывался".

Также в отчете сказано, что глава Украины состоит на воинском учете в Металлургическо-Долгинцевском военкомате Кривого Рога Днепропетровской области. Кроме того, в документе отмечено, что президент годен к службе и имеет военно-учетную специальность "деловод делопроизводства".

Все бы ничего, но в апреле 2019 г., в самый разгар президентской кампании, Минобороны сообщало немного иную информацию, заявляя о неоднократном избегании Зеленским воинской службы.