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Группу "За Зеленского" слили с  АП. Как такое возможно?

Вчера, 19:17
Группу "За Зеленского" слили с   АП. Как такое возможно?   - фото 1
Группу "За Зеленского" слили с   АП. Как такое возможно?  

В Facebook oфициальную страницу Администрации президента объединили с фан-группой гаранта "За Зеленского". Как такое возможно?

Зе за 5 тысяч: в сети "торгуют" подписями гаранта

Около 180 тыс. сторонников президента присоединили к фб-группе "Администрация президента".

Группу 'За Зеленского' слили с  АП. Как такое возможно? - фото 182535

Это заметили пользователи сети и вполне ожидаемо, что многих из них это возмутило.

Группу 'За Зеленского' слили с  АП. Как такое возможно? - фото 182536

Но представитель Команды Зе Ирина Победоносцева нашла оправдание:

"Президентская гонка существенно усилила политизированность украинских интернет-пользователей, что негативно повлияло на страницу Администрации президента сразу же после инаугурации. Поэтому приглашение сторонников действующего президента Владимира Зеленского присоединиться к странице Администрации президента было логичным шагом", - отметила спикер.

Напомним, Владимир Зеленский переименовал свою страницу в Facebook. Теперь его зовут…..

К слову сказать, первая леди тоже пользуется интернетом. Посмотрите-ка на это.

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Администрация Президента Владимир Зеленский президент Новости Украина
Украинская правда
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