Группу "За Зеленского" слили с АП. Как такое возможно?

Группу "За Зеленского" слили с АП. Как такое возможно?

В Facebook oфициальную страницу Администрации президента объединили с фан-группой гаранта "За Зеленского". Как такое возможно?

Около 180 тыс. сторонников президента присоединили к фб-группе "Администрация президента".

Это заметили пользователи сети и вполне ожидаемо, что многих из них это возмутило.

Но представитель Команды Зе Ирина Победоносцева нашла оправдание:

"Президентская гонка существенно усилила политизированность украинских интернет-пользователей, что негативно повлияло на страницу Администрации президента сразу же после инаугурации. Поэтому приглашение сторонников действующего президента Владимира Зеленского присоединиться к странице Администрации президента было логичным шагом", - отметила спикер.

Напомним, Владимир Зеленский переименовал свою страницу в Facebook. Теперь его зовут…..

К слову сказать, первая леди тоже пользуется интернетом. Посмотрите-ка на это.