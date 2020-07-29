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Зеленский назвал имя будущего представителя Украины в ТКГ

12:10
Зеленский назвал имя будущего представителя Украины в ТКГ - фото 1
Зеленский назвал имя будущего представителя Украины в ТКГ

В среду, 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский назвал имена вероятных кандидатов на пост главы украинской делегации в ТКГ.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"У нас есть несколько претендентов. Один из них – наш вице-премьер Резников. Скажу честно, мы также говорим с первым претендентом Украины Леонидом Кравчуком. И еще несколько кандидатур. Будет руководитель и люди, которые вместе с руководителем ТКГ. Они все должны быть командой. В ближайшие дни появится официальное подтверждение того или иного человека. В любом случае эти люди, о которых я сказал, они все равно будут в этой группе. Или советниками, или руководителями направлений, или вообще руководителем группы", - заявил глава государства.

 

Что было ранее?

28 июля второй президент Украины Леонид Кучма вышел из делегации ТКГ в Минске. Его полномочия временно перешли к министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову.

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Владимир Зеленский Леонид Кравчук Алексей Резников Новости Украина
Без табу
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