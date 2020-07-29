Кучме нашли временную замену в ТКГ: Раскрыты детали
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников временно возглавит украинскую делегацию в Минске.
Об этом сообщает "Громадське".
"Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами. Но я хочу обратить внимание, что мы должны дождаться указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегации", - заявил Алексей Резников.
Как уточнил министр, до указа об изменении состава делегации Леонид Кучма официально остается главой украинской делегации; нового главу делегации назначит Владимир Зеленский.
Напомним, Леонид Кучма вышел из ТКГ.