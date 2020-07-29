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Кучме нашли временную замену в ТКГ: Раскрыты детали

09:01
Кучме нашли временную замену в ТКГ: Раскрыты детали - фото 1
Кучме нашли временную замену в ТКГ: Раскрыты детали

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников временно возглавит украинскую делегацию в Минске.

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Об этом сообщает "Громадське".

"Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами. Но я хочу обратить внимание, что мы должны дождаться указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегации", - заявил Алексей Резников.

Как уточнил министр, до указа об изменении состава делегации Леонид Кучма официально остается главой украинской делегации; нового главу делегации назначит Владимир Зеленский.

Напомним, Леонид Кучма вышел из ТКГ.

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Леонид Кучма Алексей Резников Трехсторонняя контактная группа Новости Украина
Громадське
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