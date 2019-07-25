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Зеленский назначил женщину на важный пост в Разведке

12:40
Екатерина Сляднева - новая заместительница главы СВР - фото 1
Екатерина Сляднева - новая заместительница главы СВР

В четверг, 25 июля, президент распорядился назначить заместительницей руководителя Службы внешней разведки Украины Екатерину Слядневу.

Соответствующий указ №553/2019 опубликовали сегодня на сайте президента.

При доходе в 800 тысяч: новый глава СВР за год подарил дочке 15 миллионов

"Назначить Сляднева Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - сказано в документе.

Таким образом, женщина впервые в истории страны заняла столь высокий пост в столь мужской отрасли, как разведка.

О разведчице известно лишь то, что она закончила кафедру судоустройства, прокуратуры и адвокатуры Львовского университета бизнеса и права. Что не удивительно для разведчицы - скрытность для них важна. Но вот прикрыть для себя запрещенный сервис "Одноклассники" новая замглавы СВР не смогла.

Зеленский назначил женщину на важный пост в Разведке - фото 184893

В феврале 2018-го она значилась замначальника управления надзора в уголовном производстве Киевской городской прокуратуры.

О каких-либо связях Слядневой с "95 кварталом" история умалчивает. Тем не менее, вполне возможно, что кто-то из родственников уже разведчицы писал сценарии для Владимира Зеленского, когда тот был артистом. По крайней мере, ее шеф Владислав Бухарев был хорошо знаком с президентом до назначения, будучи соседом по крымскому дому, а также супругом одного из авторов "95 квартала".

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разведка Владимир Зеленский Новости Екатерина Сляднева
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