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Оккупанты приговорили крымских татар к жесточайшим срокам

15:40
Еще пятерых крымских татар приговорили к длительным заключениям - фото 1
Еще пятерых крымских татар приговорили к длительным заключениям

Во вторник, 17 июня, Северо-Кавказскоий окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительные приговоры пятерым фигурантам вымышленного уголовного дела по участию в деятельности организации Хизб ут-Тахрир.

Ни в чем не повинным жителям Крыма впаяли от 12 до 17 лет колонии строгого режима всего лишь за то, что их связали с признанной по политическим соображениям "террористической" организацией.

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Военная коллегия судилища без обиняков решила сломать жизни крымским татарам. Теймура Абдуллаева приговорили к 17 годам, Узеира Абдуллаева - к 13 лет. Рустем Исмаилов, Айдер Салединов и Эмиль Джемандеров могут пробыть в местах не столь отдаленных 14 и по 12 лет.

Отбывать вполне реальное наказание за вымышленное преступление террористы отправят крымчан на материковую часть РФ, достать их откуда будет практически нереально.

Как известно, крымские татары были задержаны после очередных карательных акций 12 октября 2016-го. ФСБшники впаяли им участие в Хизб ут-Тахрир, после чего быстро этапировали в Ростов.

Адвокаты обвиняемых украинцев пытались доказать в суде очевидные вещи: российские террористы преследуют крымских татар по религиозному и национальному признаку. Впрочем, добиться от российских судей хотя бы какой-то справедливости совершенно невозможно.

С этим не справляются даже международные инстанции.

Напомним, из-за развязанной русскими расовой дискриминации в Крыму гаагский суд ввел превентивные меры против РФ, обязав оккупантов отменить ущемление прав местного населения, а также прекратить запрещать работу Меджлиса. При этом в трибунале не увидили никаких причин для ограничений против страны убийц из-за финансирования терроризма.

А путинские нелюди продолжили игнорировать обеспечительную меру суда, похищать людей и получать полную поддержку из Москвы.

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