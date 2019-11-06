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Зеленский назначил отмазавшего от тюрьмы Авакова-младшего губернатором Харьковской области

16:20
Алексей Кучер считается человеком Авакова - фото 1
Алексей Кучер считается человеком Авакова

В среду, 6 ноября, президент Украины подписал указ о назначении нового руководителя ХОГА. Топовую должность получил нардеп от "Слуги народа" Алексея Кучера. Стоит отметить, что в Зе команде он оказался совсем не случайно.

Кучер возглавляет подкомитет ВР по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи Комитета по вопросам правовой политики.

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Ранее он был совсем не рядовым юристом. Когда сынка Авакова судили за масштабные хищения по продаже откровенно паршивых рюкзаков для Нацгвардии, Кучер сумел развалить верняковое дело и отмазать отпрыска министра от тюрьмы.

Судя по всему, на фоне этой победы адвокат и прошел в Зе команду, и даже занял там совсем не последнее место.

Теперь же Зеленский отдал ему Харьковскую область, что фактически можно назвать передачей региона в руки самого Авакова.

Сегодня указ о назначении опубликовали на сайте президента.

"Назначить Кучера Алексея Владимировича председателем Харьковской областной государственной администрации", - сказано в документе, которому присвоили номер 806/2019.

В е-декларации нового губернатора указано, что семья Кучера владеет тремя квартирами в Харькове, несколькими земельными участками и домом в области. Кроме того, на родственников нардепа записано пять авто, 11 акций АО "Николаевцемент" и 10% юридической компании "Дартлі Групп".

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