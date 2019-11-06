Зеленский назначил отмазавшего от тюрьмы Авакова-младшего губернатором Харьковской области

Алексей Кучер считается человеком Авакова

В среду, 6 ноября, президент Украины подписал указ о назначении нового руководителя ХОГА. Топовую должность получил нардеп от "Слуги народа" Алексея Кучера. Стоит отметить, что в Зе команде он оказался совсем не случайно.

Кучер возглавляет подкомитет ВР по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи Комитета по вопросам правовой политики.

Ранее он был совсем не рядовым юристом. Когда сынка Авакова судили за масштабные хищения по продаже откровенно паршивых рюкзаков для Нацгвардии, Кучер сумел развалить верняковое дело и отмазать отпрыска министра от тюрьмы.

Судя по всему, на фоне этой победы адвокат и прошел в Зе команду, и даже занял там совсем не последнее место.

Теперь же Зеленский отдал ему Харьковскую область, что фактически можно назвать передачей региона в руки самого Авакова.

Сегодня указ о назначении опубликовали на сайте президента.

"Назначить Кучера Алексея Владимировича председателем Харьковской областной государственной администрации", - сказано в документе, которому присвоили номер 806/2019.

В е-декларации нового губернатора указано, что семья Кучера владеет тремя квартирами в Харькове, несколькими земельными участками и домом в области. Кроме того, на родственников нардепа записано пять авто, 11 акций АО "Николаевцемент" и 10% юридической компании "Дартлі Групп".