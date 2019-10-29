Не уволили из-за вклада в победу Зеленского: Богдан рассказал, почему остался Аваков

Богдан в открытую пояснил, почему Аваков сохранил должность и получил влияние

Недолюстрированный член команды Азарова, глава офиса президента Зеленского и адвокат Коломойского Андрей Богдан без обиняков пояснил журналистам схематозы в новой власти. В том числе и по поводу не увольнения скандального министра внутренних дел.

В интервью изданию "Украинская правда" вечно сопровождающий Зеленского глава переименованной АП заявил, что оставлением в должности Авакова фактически наградили за результат выборов.

- Аваков - человек, который обеспечил честные выборы. Возможно, это был бы правильный политический ход - поменять абсолютно всех и заменить Авакова, и это бы понравилось обществу, но это было бы нечестно. Он работал на достижение результата - законного, справедливого и он обеспечил этот результат. И если тебе выгодно сделать какую-то вещь, но совесть тебе не дает это сделать, лучше сделать по совести. Мы дали ему карт-бланш новой каденции, на которой он может завоевать себе симпатию общества, - пояснил Богдан.

Как именно может заслужить доверие и симпатию людей проваливший реформу человек, чьи подчиненные спьяну расстреливают детей, а также крышуют всевозможные схемы, соратник Зеленского, разумеется, не пояснил.

Более того, как заверяет Богдан, Аваков "не участвует в коррупционных схемах и дерибанах денег новой властью". Правда, при этом министра фактически сделали "смотрящим" за Одесской областью.