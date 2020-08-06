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Зеленский назначил новым главой ГУР Минобороны офицера, которого пытались подорвать

09:20
Зеленский сменил главу ГУР - фото 1
Зеленский сменил главу ГУР

Вечером в среду, 5 августа, президент Украины подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Главного управления разведки Министерства обороны страны.

Согласно опубликованному на сайте гаранта документу под номером 308/2020, глава государства решил уволить Василия Бурбу, который занимал должность главы ГУР с 2016 года.

Зеленский назначил главой Службы внешней разведки экс-замглавы АП Порошенко

Замену начальника руководителя разведки минобороны на Банковой пояснили "необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности".

Новым же главой ГУР стал офицер этого ведомства Кирилл Буданов, которого в апреле прошлого года пытались подорвать российские диверсанты. Тогда наемник ФСБ пытался заложить взрывчатку под машину разведчика Chevrolet Evanda, но из-за криворукости адепта "русского мира" что-то пошло не так и бомба сдетонировала прямо у него в руках.

"Назначить Буданова Кирилла Алексеевича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - сказано в указе, который подписал Зеленский.

О том, что целью подрывника был Буданов, стало известно из материалов суда.

Российские пропагандисты называли нового главу ГУР членом "группы диверсантов ГУР Минобороны Украины", которая в 2016 году якобы высадилась во временно оккупированном Крыму и ликвидировала полковника группы спецназовцев "Вымпел" Романа Каменева. В министерстве обороны эту иноформацию опровергают. Впрочем, работа Буданова подразумевает полную секретность.

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