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Зеленский назначил главой Службы внешней разведки экс-замглавы АП Порошенко

15:00
Валерий Кондратюк - новый глава СВР - фото 1
Валерий Кондратюк - новый глава СВР

Нынешние власти переживают столь серьезный кадровый голод, что люди на руководящих должностях сменяются с невероятной скоростью. И связано ли это с тотальной профнепригодностью назначаемых гарантом или с тем, что топ-чиновники не справляются с дополнительными задачами по хищениям, неизвестно.

По крайней мере, судить о том, справился ли поставленный главой Службы внешней разведки в сентябре прошлого года Валерий Евдокимов со своими должностными обязанностями, не посвященные в детали не могут.

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Сегодняшний указ, подписанный президентом Украины, свидетельствует о том, что, наверное, не справился.

"Уволить Евдокимова Валерия Владимировича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - сказано в указе №211/2020, опубликованном на сайте президента.

Другим документом Зеленский назначил руководителем СВР генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка, котороого в прошлом году уволил с должности замглавы АП.

Занимавший топовую должность при Порошенко в свое время был военным атташе Украины в США, руководил Управлением центрального аппарата СБУ, а с 2014 по 2016 год возглавлял департамента контрразведки СБУ. Позже - ушел в Главное управление разведки министерства обороны.

За период правления Зеленского руководство Службы внешней разведки менялось уже трижды. Первоначально эту должность лидер Зе команды отдал своему соседу по крымскому особняку, награжденному ФСБ России.

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