Зеленский назначил нового замглавы ОПУ: Он служил режиму Януковича

Зеленский назначил нового замглавы ОПУ: Он служил режиму Януковича

В среду, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский назначил замглавы ОПУ Олега Татарова. В 2010-х он служил в МВД при правительстве Николая Азарова.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса Президента Украины Олега Татарова, который будет отвечать за правоохранительное направление", - кратко говорится в сообщении.

В частности, на нового замглавы ОПУ будут возложены "обязанности по формированию государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическому обеспечению работы Офиса Президента Украины, обеспечению гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействию коррупции, защиты прав человека".

Однако новое назначение пришлось не по душе критикам президента. Дело в том, что до 2014 г. Олег Татаров занимал должность главы Главного следственного управления МВД Украины. После победы Майдана правоохранитель был люстрирован.

В последующие годы он занимался юридической практикой и возглавлял адвокатское объединение. Одним из самых ярких клиентов Татарова был экс-глава Апелляционного суда Крыма Валерий Чорнобук, подозреваемый в госизмене.

Напомним, Геращенко назвал переаттестацию мусоров "судилищем".