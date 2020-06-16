Зеленский сделал замглавы СНБО серого кардинала МИД времен Януковича

Демченко стал первым замом секретаря СНБО

Во вторник, 16 июня, президент Владимир Зеленский продолжил режим реваншизма преступных властей Яныка-Азарова, и внедрил на топовую и стратегически важную для Украины должность очередного соратника изгнанных из страны "регионалов".

Сегодня на официальном сайте президента опубликовали указ о назначении первым заместителем секретаря СНБО Руслана Демченко.

Внедрил в Совет Зеленский дипломата с огромным послужным списком по настоянию Андрея Ермака.

"Назначить Демченко Руслана Михайловича первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в тексте указа №228/2020 от 16 июня.

И все бы ничего, только в свое время Демченко возглавлял протокол и офис президента Виктора Ющенко, после чего ушел в министерство иностранных дел. Победа Виктора Януковича на выборах принесла ему серьезный взлет: Демченко стал куратором отношений между Украиной и Россией и фактически был серым кардиналом внешнеполитического ведомства. Он активнейшим образом противодействовал всем дипломатам, которые поддерживали Евромайдан, но после бегства Яныка переобулся в полете.

Во времена президентства Порошенко Демченко был его советником. Пробыл на этой должности он и при Зеленском. Вторым указом сегодня действующий президент лишил его этой должности.