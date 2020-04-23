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Зеленский назначил нового главу Закарпатья: Все подробности

13:47
Зеленский назначил нового главу Закарпатья: Все подробности - фото 1
Зеленский назначил нового главу Закарпатья: Все подробности

В четверг, 23 апреля, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового губернатора Закарпатской области. Им стал Алексей Петров.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на указ гаранта.

"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича председателем Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в документе.

Зеленский назначил нового главу Закарпатья: Все подробности - фото 199080

Алексей Петров

Во время вступления на должность губернатора, Петров поставил перед собой три задачи:

  1. Борьба с коронавирусом;
  2. Завершение централизации в регионе;
  3. Активное сотрудничество с правоохранителями в сфере борьбы с преступностью.
Зеленский назначил нового главу Закарпатья: Все подробности - фото 199079

Кто такой Петров?

Алексей Петров – украинский политик. Имеет юридическое и экономическое образование. 28 лет проработал в СБУ, принимал участие в АТО.

Напомним, Зеленский обезглавил две области. Кто лишился кресла?

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