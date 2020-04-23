Зеленский назначил нового главу Закарпатья: Все подробности

Зеленский назначил нового главу Закарпатья: Все подробности

В четверг, 23 апреля, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового губернатора Закарпатской области. Им стал Алексей Петров.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на указ гаранта.

"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича председателем Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в документе.

Алексей Петров

Во время вступления на должность губернатора, Петров поставил перед собой три задачи:

Борьба с коронавирусом; Завершение централизации в регионе; Активное сотрудничество с правоохранителями в сфере борьбы с преступностью.

Кто такой Петров?

Алексей Петров – украинский политик. Имеет юридическое и экономическое образование. 28 лет проработал в СБУ, принимал участие в АТО.

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