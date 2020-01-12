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ГБР открыла дело против харьковского губернатора из "Слуги народа"

10:00
Алексей Кучер мог бы сесть в тюрьму, но ему все "простят" - фото 1
Алексей Кучер мог бы сесть в тюрьму, но ему все "простят"

Ставленник Зеленского Алексей Кучер был представлен губернатором Харьковской области 6 ноября, хотя юридически он вступил в эту должность лишь 8 числа прошлого года. При этом политик вовсю клепал документы, формально не являясь главой региона.

Из-за этого правонарушения детективов Государственного бюро расследований и обязали открыть уголовное дело, хотя расследовать совершенное "слугой народа" преступление они не собирались.

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Согласно данным из Единого реестра досудебных расследований, правоохранители получили заявление о нарушении закона Кучером еще 20 ноября. Открыли же производство они лишь 12 декабря 2019-го, да и то после решения Октябрьского райсуда Полтавы, который обязал территориальное управление ГБР в Полтаве это сделать.

ГБР открыла дело против харьковского губернатора из 'Слуги народа' - фото 194193

Дело инициировали по части первой статьи 366 УК Украины - "Служебный подлог". О том, что Кучер сознательно совершил преступление, гласит официальный сайт ОГА, где было опубликовано распоряжение "О начале работы". Документ с номером 149-к был опубликован дважды, но с разными датами. Изначально его запилили за подписью Кучера 7 ноября.

ГБР открыла дело против харьковского губернатора из 'Слуги народа' - фото 194194

Затем - удалили и исправили на восьмое, чтобы скрыть фактически досрочное вступление политика в должность.

ГБР открыла дело против харьковского губернатора из 'Слуги народа' - фото 194195

Тем не менее, все тогда же, 7 ноября, ставленник Зеленского встречался с генеральным консулом Германии Штефаном Кайлем именно в качестве главы ОГА. Формально же на тот момент он был народным депутатом, а занимать какие-либо должности параллельно с работой в Раде запрещено законом.

Впрочем, губернатору явно ничего не будет за свершенное, ведь расследовать дело не хотели даже при Романе Трубе, а при Ирине Венедиктовой, которая также вышла из Зе команды, производство наверняка сольют с огромной скоростью.

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Харьковская область ОГА Партия Слуга народа ГБР уголовное дело Новости Украина
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