Зеленский назначил нового главу Луганщины. Кто он?

Зеленский назначил нового главу Луганщины. Кто он?

В субботу, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА. Им стал Сергей Гайдай.

Об этом сообщается на сайте ОП.

"Назначить Гайдая Сергея Владимировича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в указе президента.

Для справки

Сергей Гайдай - украинский политик. Родился в Закарпатье. Ранее занимал должности главы Мукачевского района и первого зама главы Закарпатской ОГА. После отставки губернатора Луганщины Виталия Комарницкого, был назначен на его место.

Сергей Гайдай

По данным некоторых СМИ, повышение Гайдая было пролоббировано советником президента Андреем Ермаком. Как передают источники, главной задачей нового луганского главы будто бы станет решения вопроса с "ЛНР" по поставкам угля на электростанции компании "Центрэнерго". Сейчас на ее руководство влияет Коломойский.

Сам же чиновник своей главной целью назвал экономическое развитие региона.

"Экономическое развитие. Я готов говорить с инвесторами, но на таких условиях: если они видят, что могут вкладываться - пусть самостоятельно проводят тендеры, и пусть их компании здесь что-то строят или ремонтируют. Чтобы не было коррупционных составляющих, чтобы никто не говорил, что мы лоббируем определенную компанию", - подчеркнул Гайдай.

Напомним, новым губернатором Киевской области станет человек Коломойского.