Новым губернатором Киевской области станет человек Коломойского

Коломойский занялся кадровыми перестановками

Назван преемник написавшего сегодня заявлении об отставке Михаила Бно-Айрияна на посту губернатора столичного региона.

Днем в воскресенье, 20 октября, на заседании правительства был оперативно рассмотрен вариант замены Бно-Айрияна. Выбор Кабмина пал на харьковского предпринимателя Алексея Чернышова.

При этом блогер 24 канала Сергей Лещенко прямо называет Чернышова креатурой известного харьковского деятеля и нардепа от партии Медведчука ОПЖЗ Александра Фельдмана. Однако Лещенко утверждает, что Фельдман передал своего человека в распоражения олигарха Игоря Коломойского.

По информации источников блогера, которые он не раскрывает, Чернышов уже прошел смотрины у Игоря Коломойского. Таким образом, сегодняшее решение Кабмина выглядит как формальность.

Михаил Бно-Айриян на неделе справил сто дней в должности губернатора, однако в субботу, 20 октября, объявил о своей отставке. Он не назвал ее причин, но дал понять, что стал жертвой интриг и не желает идти на поводу у кого-либо.

Как известно, у Бно-Айрияна был конфликт с Игорем Коломойским, который через своего ручного депутата и бывшего сотрудника Александра Дубинского устроил чиновнику травлю.

Поводом для обструкции была нежелание губернатора содействовать олигарху в установлении контроля над "Центрэнерго".

Бно-Айринян был назначен президентом Зеленским одним из первых среди губернаторов. Также чиновник стал вторым громким увольнением из команды Зе после секретаря СНБО Александра Данилюка. Его, кстати, тоже актино "мочили" люди все того же Коломойского.