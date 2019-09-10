Зеленский назначил губернатором КМС по борьбе

Зеленский назначил губернатором КМС по борьбе

Во вторник, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового губернатора Ровенской области. Им стал Виталий Коваль - бизнесмен, а по совместительству и КМС по борьбе.

Нового главу Ровенской ОГА глава государства представил на встрече со студентами Острожской академии.

"Я хочу, чтобы вы общались с людьми, с молодежью. Я говорю каждому новому главе областной администрации, что нужно слышать людей. Это не должность, это возможность сделать что-то для Украины, а в данном случае мы говорим о Ривненской области. А должность как дается, так и забирается. Сегодня мы вам ее даем, поздравляю", - заявил Зеленский.

Для справки

Виталий Коваль – украинский бизнесмен и спортсмен. Окончил Тернопольскую академию народного хозяйства и Львовскую бизнес-школу Украинского Католического университета.

В нач. 2000-х работал в банковской сфере, позже занялся бизнесом в сфере оптово-розничной торговли, с 2016 г. был директором ООО "ВВВ Монтаж.

По совместительству, кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе.

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